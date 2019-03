中国著名泳将宁泽涛宣布退役：致游泳！致青春！

据人民网报道,中国著名游泳选手宁泽涛今天在自己的微博宣布告别泳池,而今天正好是他的26岁生日。

他在微博中写道:不惧过往,不畏将来!告别泳池碧水,开启自己的崭新生活。任何的限制,都是从自己的内心开始的。追求美好,包容遗憾,心向阳光,笑对人生,一切就都是最好的安排。感谢有你们,我亲爱的包粉们!祝福你们每一个人,在自己的人生路上遇到你们最美好的幸福!The way to success is never easy, push yourself and DO NOT SETTLE!~~致游泳!致青春!!

宁泽涛,1993年3月6日出生于河南郑州,毕业于郑州大学体育学院运动训练专业2010级 ,中国人民解放军海军游泳队运动员。主攻短距离游泳,主项为自由泳。

2014年9月23日,在第十七届亚运会男子50米自由泳决赛中,宁泽涛为中国游泳队收获男子项目的首枚金牌。9月25日,宁泽涛又在男子100米自由泳决赛中以47秒70的成绩赢得金牌,不仅刷新了亚运会纪录,而且成为了首位游进48秒的亚洲人。10月17日举行的全国游泳锦标赛男子100米自由泳比赛中,宁泽涛以47秒65的成绩夺冠,并刷新由自己保持的亚洲纪录

2015年2月1日,宁泽涛荣获2014CCTV体坛风云人物最佳男运动员奖。8月6日,在第16届喀山世界游泳锦标赛男子100米自由泳决赛中,宁泽涛以47秒84荣获冠军,获得首枚世锦赛金牌,创造亚洲游泳的历史。2015年11月,网友投票评选出“中国90后10大影响力人物”,宁泽涛名列第三。

2018年12月17日,宁泽涛在2018年澳大利亚昆士兰州游泳锦标赛男子100米决赛中,以48秒43的成绩夺冠。