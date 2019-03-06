菩萨清冷财神热 中国政协委员称不应把宗教商业化

据澎湃新闻网报道，今年全国两会期间，全国政协委员、全国政协民族和宗教委员会驻会副主任杨小波向全国政协十三届二次会议提交了题为《治理佛教道教商业化刻不容缓》的发言，建议佛教道教商业化其实质是利用宗教资源谋取商业利益，其特征是背离了佛教道教非营利的性质，不应把带有商业因素的一概归入商业化的范围。

佛教道教商业化有哪些表现？杨小波提到，大致有如下十种：

一是承包寺庙做生意。如某村“奶奶庙”按需造神、靠神挣钱、网红一时、嘘声一片。

二是古寺搞成阔景区。某著名古寺，被围建成豪华景区，高价门票、多种经营，寺区难辨、僧人流失。

三是露天滥造大塑像。或立山头、或站楼顶。据统计，全国此类违规建造多达数百座。某市“欢乐园”惊现一奇葩弥勒大佛，身坐莲花、手拈佛珠，梳大背头、着圆领衫，原来塑的是本企业老板。

四是抢撞头钟烧高香。有的寺庙天价出售头钟头香，香客如潮、高香如柱。

五是放生形成产业链。某寺庙景区放生屋鱼龟明码标价，且“放了又捞、循环利用”。有的放生地引来外来物种、危险动物，放生异化为害生甚至杀生。

六是佛神网站敛钱财。网上拜佛、网上撞钟、网上供养，收费服务五花八门。

七是景区乱摆功德箱。功德箱本应只能由宗教活动场所设置，收益用于自养，但此项香火钱却进了有些景区的小金库。

八是宗教名山被上市。中国四大佛教名山中，峨眉山、九华山已分别于1997年和2015年上市，不久前普陀山招股在一片反对声中被拦下，但身后排队企望者多多。

九是菩萨清冷财神热。五台山本是象征智慧的文殊菩萨的道场，80多座传统寺庙“殿殿文殊”。然而这些年最火的却是个不伦不类、求官求财的“五爷庙”。地藏王菩萨的德业“大孝大愿”，但其道场九华山近年最挤的是新近开发出的“财神殿”。

十是假僧假道坑骗人。有的出没于人造景区假冒僧人强行敛财，有的靠贩卖所谓“开光法器”、抽签卜卦骗取钱财。

针对佛教道教商业化有什么危害一事，杨小波表示，对这个问题的认识非常关键，它决定了治理佛教道教商业化下多大决心、花多大力气、实现多大目标。

据报道，中国12个部门联合出台的《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》明确指出，这个问题如果处理不好，不仅违反宗教政策和法律法规，扰乱正常的宗教活动秩序，损害佛教道教清净庄严的形象，而且败坏社会风气，滋生权力寻租、灰色交易等腐败行为。

杨小波等人在调研中看到的，如果五台山上唯有“五爷庙”财源滚滚，众多寺庙供奉不足，宗教秩序怎能正常？如果香客只膜拜五爷，不理会文殊，长此以往，五台山究竟成了谁的道场？如果五台山变成求官求财的场所，助长急功近利的风气，其佛教圣地的形象将如何保持？作为世界文化遗产的价值又将如何体现？如果所谓“教堂忏悔庙行贿，穷信基督富信佛”成为更多人的看法，中国宗教信仰结构会发生怎样的变化？

不仅如此。杨小波等人在调研中了解到，开展治理佛教道教商业化工作以来，仅仅一个地级市宗教局等部门，就婉拒了从几千万到两个多亿的佛教道教投资项目12个。试想，如果把中国各地丰富的宗教资源都用于谋取经济利益，把佛教道教场所都变成营利机构，中国的投资结构将发生怎样的变化？实体经济发展会受到什么干扰？

有研究表明，佛教道教商业化一般有以下成因：

第一，市场需求是外部动力；第二，寺观负责人商业化倾向是直接动力；第三，当地政府的倡导与引导提供了政策支持，有的参与利益分配；第四，外来投资直接参与寺院经营管理，形成利益共同体；第五，周边居民通过就业或经商进行参与；第六，新闻媒体与寺院合作各取所需等等。其中，寺院、政府、开发商在商业化发展中起主导作用。

杨小波提到，全国宗教工作会议对治理佛教道教商业化工作提出了明确要求，新修订的《宗教事务条例》增加了治理宗教商业化的规定，12部门联合出台的《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》提出了10方面明确要求。

为确保这些要求真正落到实处，提三点建议：

一要把责任落实到各级党委和政府。治理佛教道教商业化是政治性、政策性很强的工作，又是触动利益的艰难任务，仅靠统战、宗教部门单打独斗是不可能完成的，必须各级党委主要负责同志认识明确、决心坚定、动真碰硬。

二要彻底根除“宗教搭台、经济唱戏”的有害思想。这个思想是政府在佛教道教商业化中错误行为的总根子，如果不能认识其在政治、经济、宗教上的危害性，治理工作只能是“扬汤止沸”，不可能做到“釜底抽薪”。

三要对踩踏红线和消极腐败的党政干部严肃问责。各级党政干部不得以发展经济和繁荣文化的名义助长宗教热，不得以任何理由支持参与滥建庙宇宫观和大型露天造像、承包经营寺观等活动，违者追究责任，按党纪政纪严肃处理。