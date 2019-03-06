【视频】花絮：冯小刚在政协界别会议亮相一言不发

去年身陷“阴阳合同”传闻的中国知名导演冯小刚今天在全国政协文艺小组会议中亮相。在一个多小时的委员自由发言环节中，冯小刚始终一言不发，而是靠在椅背上闭目养神，若有所思。

去年5月，央视原知名主持人崔永元踢爆中国演艺圈“阴阳合同”的内幕，并直指冯小刚偷税漏税。去年7月，冯小刚发布长篇微博反驳崔永元的指控。此后冯小刚便从公众视野中消失，直到今年3月3日两会开幕，身为全国政协委员的冯小刚才再度露面。

冯小刚是全国政协文艺组唯一连任三届的元老委员，曾因言论大胆被称为娱乐圈中的“冯大炮”。不过，冯小刚今天的表现十分低调，对跟在身后不断提问的各路记者，他只是一个劲地摆手拒绝。

虽然不回答问题，但冯小刚对记者们的合影要求还是来者不拒，耐心满足。他还主动抓过一位女生的手机，帮忙调整好镜头，面露微笑，一起合拍。

冯小刚目前正忙于拍一部庆祝中共建国70周年的献礼片和一部故事片。据冯小刚的好友王中军介绍，冯小刚的新片让他“感动得流泪”。

中共总书记习近平3月4日专程到政协文艺组发表了讲话。在今天会议发言中，文艺组委员纷纷赞扬习近平的“重要讲话”，宣示将用讲话精神指导今后的工作，而对近来演艺界“学历造假”“偷税漏税”“天价片酬”等舆论关注的话题，基本没有提及。（孟丹丹北京报道）