【视频】国航客机急降俄罗斯 空姐：別拿东西！跑！

中国国际航空周一（4日）一架原定从北京飞往美国洛杉矶的班机，在飞行途中因飞机发出火警信息，在北京时间昨天（5日）凌晨被迫在俄罗斯降落，不过机上所有乘客和机组人员都安然无恙。但这起事件已在微博上成为热点，一段流传的现场影片显示，危急时刻空服员对着乘客大吼：“跑！別拿东西，跑！”

据中国国航在微博发布的消息，这趟中国国航CA983航班在北京时间晚上9时13分从北京首都国际机场起飞。在俄罗斯空域飞行过程中，飞机出现后货舱火警信息，机组按照火警处置程序及时进行处置。

中国国航指出，为确保安全，该航班于北京时间3月5日2:55就近安全备降俄罗斯阿纳德尔机场，并实施紧急撤离程序。目前，人机安全，全体旅客已在候机楼内休息。落地后经检查，飞机货舱正常且无过火痕迹，初步判断为飞机火警信息故障。

中国国航也说，航空公司已调配飞机前往俄罗斯阿纳德尔机场做好旅客后续运输工作，并称由此给旅客带来的不便深表歉意。

另一分面，相关消息被许多人关注，主要原因源于网上流传的一段影片。据了解，微博网友“KOD高博”发文描述了备降时的情况并同时上传了一段视频。“KOD高博”说，当时飞机上空服员让大家不要拿东西要赶紧撤离，而且他们是最后一个离开飞机的。

根据视频，当时乘客们乘滑梯撤离，可以明显听到空服员大声喊话催促乘客们快“跑！別拿东西，跑！”，根据“KOD高博”的描述，撤离太匆忙总共也就一分多钟，空服员把拿的毯子给了乘客、把自己的鞋给了乘客，以及让所有乘客先上车。“这就是人性善良的一面，看到了每个人对责任这两个字的诠释。”

针对中国国航空服员的这一声吼，也引发了网友的讨论，网友大赞“空乘的核心价值就在这里，冷静！”，也有网友表示“拿东西的旅客，你不应该逃生，应该留在机上与东西共存亡”。