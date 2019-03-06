政协委员周鸿祎：都赚钱的时候分不出谁是企业家谁是生意人

在今天（6日）的全国政协十三届二次会议记者会上，全国政协委员、九三学社中央委员，360集团董事长兼CEO周鸿祎表示，大环境好、都赚钱的时候分不出谁是企业家、谁是生意人，真正的企业家应有信念。

澎湃新闻报道，周鸿祎认为，企业家精神的关键词之一是“信念”。“没有信念的企业家，可能他今年可以炒房子，明年可以炒股票，后年可能炒炒比特币，但这不是最终能够给中国经济带来推动的企业家精神。”他说，“企业家和生意人最大的一个差别，生意人是什么挣钱就干什么，到处找风口，但是企业家应该有自己的信念，虽然最终的结果企业家也会挣到钱，但是他们的信念一定是通过创造一个独一无二的产品和服务，然后给用户、社会、国家创造价值，通过自己的产品、服务能力改变世界。”

周鸿祎认为，企业家精神的第二个关键词是“坚韧”。“这两年谈起企业，包括媒体喜欢渲染一些快速成功的故事，好像三年能成独角兽，四年能上市了，五年就挣了十个亿。实际上对每一个真正做企业的企业家来说，做企业是一件非常苦的事情，做企业是一个长征，是一个长期艰苦卓绝的战斗。”他说。

周鸿祎说，企业家精神的第二个关键词是“创新”。他认为，最后决定一个企业生死的是用户和市场，而不是所谓政府的扶持，政府的扶持可以起到一定的作用，但唯一创新的方法就是挖掘用户新的需求、满足人民对美好生活不断的向往。“如果你能够做出新的黑科技的产品，你的产品就会带来巨大的市场机会。”他说。

周鸿祎说，在再好的时代，也有人破产，在最难的时代，也有人赚钱，完全取决于企业家的精神与能不能创新。