台湾正式向美方提出66架F-16V战机军售案

为强化军队的防御能力，台湾国防部日前已正式向美国提出购买66架F-16V的需求，每架F-16V单价约在7千万到9千万美金之谱，再加上未来F -16V机队的人员训练、两年的整体后勤与相关新型空对空、空对地弹药，总价将近130亿美元（约167亿新元）。据了解，提出的时间是在上周三（2月27日），党政高层也证实此事。

据《苹果日报》引述知情人士的消息报道，若与对岸开战，最重要的就是制空权，没有空权，海权与路权都打不下去，中共军机近年来训练一下跨岛链巡航，一下又绕岛，威胁逐渐增大，台湾军队是非常需要这批战机，但现在是“卖方市场”，不是想买什么、美方就会立即卖，美方会评出自身利益，选择愿意出售的时间点，或者暂缓，端看届时川普政府是否会以对台军售作为美中关系的杠杆筹码。

美国国务院在2017年9月批准出售巴林19架F-16V战机，并将巴林现役20架F-16 Block40升级为F-16V。当时巴林新购的F- 16V的单价，不含武器装备与训练成本，约7千万美元。《军情与航空》网站主编施孝玮透露，美方人员曾私下说，由于台湾购买的F-16V的架数达66架，比巴林还多，因此购买F-16V的单价，绝不会比巴林高。

至于有人批评空军所购买F-16V的新机价格偏高，1992年台湾购买150架F-16A/B型战机，仅需60亿美金，单机价格仅4千多万美金，现今台湾要花近130亿美金，才能购买66架F-16V，单价约在7千至9万美金，几乎可以购买先进的F-35A型战机。施孝玮则解释，这主要是因为30年之间的通货彭涨，因此，购买F-16V新机的价格并不算贵。

施孝玮也进一步指出，由于台湾F-5E/F战机即将要汰除，因此东部空防战力必须要有所递补，目前规划是由空军台中清泉岗的经国号战机机队，进驻到台东，至于新购的66架F-16V型战机，未来则部署在清泉岗基地，以因应中共解放军的空优战力。