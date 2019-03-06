政协委员：政府需帮助小微企业抢政策“红包”

（早报讯）中国政府工作报告宣布近2万亿元人民币（4000亿新元）的减税降负“大礼包”，业界人士认为这超出市场预期且非常精准，但也建议政府帮助中小微企业更好理解政策以抢到“红包”。

多名全国政协委员今早在工商联小组会议上对上述“大礼包”纷纷表示喜出望外，赞赏这对民企而言是“春天来到”。

尽管如此，河北省工商联主席刘劲松在会上发声，指目前相关政策信息总体仍比较分散，企业获取信息有难度。他建议中央政府为企业打造“政策性的超市”，构建有关重大政策统一发布的查询平台。

刘劲松也建议，政府加强面向最需要帮助的中小微企业的政策宣传和解读，原因是大企业有专门人员与机构将政府公布的利好政策研究透彻，有些甚至有一二百人的人力资源从事上述工作，因此能很快对接并享受到国家减税等各方面的优惠政策。

他说，如果不解决小微企业这方面的问题，将等于出现不公平，“这红包是需要抢的，说句心里话，有的是普惠的，有的是需要抢的。你在这个时期内拿不到，这个政策你就享受不了，这种状况时有发生。”

另一方面，中国知名民营企业家、正泰集团董事长南存辉昨午在政协的一场记者会上指出，今年政府工作报告中提出对制造业增值税从16％降到13％，对包括民企在内的所有制造业企业是一个巨大的利好消息。

至于民企反映的融资难融资贵问题，同场的北京叶氏企业集团董事长叶青指出，民企并非全都面临融资难融资贵，关键还在于企业自身的产品、行业是否符合目前金融企业提供融资的标准。

但他也指出，目前很多民企融仅能融到短期融资，不利于企业发展，建议金融机构增加中长期贷款等金融产品，稳定民企信心，让它们把企业做实。此外，银行也可适当给予小微企业贷款辅导，告诉它们如何能贷到款，避免一有问题就向典当行、小额贷款公司求助。