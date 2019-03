孟晚舟引渡案延期至5月8日开庭

华为创始人任正非之女、华为首席财务官孟晚舟当地时间周三(6日)在加拿大温哥华的卑诗省最高法庭再次出庭,经过庭审,法官确定,孟晚舟的引渡案将延期至5月8日再度开庭,但未定出引渡聆讯的日期。

综合加拿大广播公司、彭博社等媒体报道,孟晚舟当天上午戴着紫色针织帽、背着背包进入法院,庭审总共只进行了17分钟,高级法院法官Heather J. Holmes确定孟晚舟的下次出庭日期将为5月8日。

孟晚舟的首席律师裴克(Richard Peck)表示,其团队计划与检方讨论下次出庭前会提出哪些申请。

裴克说,本案“复杂且非同寻常”(it was a rare, if not unique, and complex case),涉及的“政治性质”(political character)值得关注,鉴于美国总统特朗普曾表示会介入此案。“这出现了攸关法律与事实本质的严重问题。”

特朗普曾在去年12月称,若孟晚舟案有助于他与中国达成贸易协议,他将对此案进行干预。

裴克表示,他将公开民事求偿申请书,还会提出“滥用程序动议”。这与孟晚舟上周五(1日)对加拿大边境事务局(CBSA)及加拿大皇家骑警和联邦政府提出民事诉讼有关。据加媒报道,孟晚舟团队指控CBSA官员及皇家骑警警员“故意且有预谋”地从孟晚舟身上汲取证据,违反加拿大权利与自由宪章,“严重侵犯她的宪法权利”。

加拿大政府在3月1日批准了对孟晚舟的引渡程序。由于可以上诉,法官可能需要几个月、甚至几年的时间才能发布有效建议引渡的命令。

加拿大司法部长将最终决定是否引渡孟晚舟至美国。

另据加拿大CTV电视网报道,熟悉引渡法的加拿大刑事律师波廷(Gary Botting)表示,即使加拿大政府决定不引渡孟晚舟,美国仍然握有这项起诉的权利。“只要起诉权还在,孟晚舟去到哪一个国家都会遇到此刻的情况。”