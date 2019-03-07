台北中正纪念堂转型方案 最快6月公布

台文化部去年底拟妥中正纪念堂转型规划送交行政院，但迟未对外公布方案，引发蓝绿立委激辩。国民党籍立委林奕华昨于立法院教育文化委员会提出临时提案，要求文化部一周内提报方案；民进党立委吴思瑶提案修正，改成行政院跨部会沟通提出具体决议后，再向教委会提报告。最后教委会投票通过吴思瑶方案，维持文化部现行做法。

据联合新闻网报道，台行政院政委林万亿昨（6日）晚表示，中正纪念堂转型涉及文资处理、空间配置、观光、组织调整及转型正义等面向，行政院会尽快召开跨部会与专家会议讨论，最快6月向社会说明。

立法院教委会昨邀文化部长郑丽君进行业务报告，中正纪念堂转型方案成讨论焦点。林奕华率先提出临时提案，要求文化部一周内向立委报告内容，认为此属立法院监督权；立委陈学圣也认为，该草案并非机密文件，没理由不能公开，此一转型方案应在筹画过程中公开、方能让社会充分沟通。

郑丽君回应，去年讨论中正纪念堂转型的十二场愿景工作坊，皆经过直播、发新闻稿等程序，“没有不公开”。她指出，文化部向行政院提出中正纪念堂转型方案后，行政院认为须跨机关协商；而在此一协商过程中，方案会被调整、选择与修改。文化部之所以未公布，是因为希望提出的建议方案是经跨部会沟通、具可行性。

郑丽君指出，不公布建议方案，是希望转型方案“不会率尔贴上错误标签，造成社会误解”；只要一经过跨部会沟通、确认方案的可行性，文化部便会向社会说明方案内容，接着召开公听会广纳各界意见。

但陈学圣说，此事开了立法院恶例，行政院以后都可说政策还不成熟，就拒绝将草案交给委员会监督；此事让立法院会期一开始就掉入转型正义泥沼，“这会期一定不宁静”。

民进党籍立委吴思瑶提案修改临时提案，要求文化部于跨部会协调决议后提报给教委会，认为如此同样是行使立委监督权，只是希望看到更成熟的政策资料。立委黄国书也认为，此案牵动政治敏感神经，要到政院协调后，媳妇才能见公婆，否则徒增社会困扰。