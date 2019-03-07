美国土安全部正对5G技术风险进行全面评估

美国政府官员表示，国土安全部正在对5G技术带来的风险进行全面评估。在此之际，美国努力应对5G网络易受黑客攻击和中国电信设备巨头华为崛起所带来的隐忧。

据彭博社报道，国土安全部下属的网络安全与基础设施安全局负责人Chris Krebs在旧金山举行的RSA会议上说，料在“几个月内”完成这一广泛的风险评估。

全球移动通信行业正在竞相部署先进的5G网络。总部位于华盛顿的美国移动产业行业组织CTIA委托进行的调查结果显示，中国在这一领域以微小的优势领先美国和韩国。美国总统特朗普上个月敦促美国企业加紧努力，避免落后。

包括联邦通信委员会前主席Tom Wheeler在内的专家们表示，围绕5G的竞争可能导致一个不安全的网络。Wheeler今年1月21日在《纽约时报》发表专栏文章称，美国“正在加速发展一个容易受到中国（和其他）攻击的网络。”

报道指，特朗普政府最关切的5G安全问题涉及华为。国会禁止美国政府机构和承包商购买华为设备，因为担心北京可能会借助华为设备进行间谍活动。美国一直试图说服欧洲和其他盟国采取类似措施。

Krebs没有说明这一国土安全部的研究项目将要解决的关键问题。但他表示，会研究5G基础设施的广泛风险，而不是特定的参与者或设备类型。Krebs所在部门负责网络安全的助理主管Jeanette Manfra表示，该研究不会专门审查华为或任何某个公司。