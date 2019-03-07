长沙肯德基餐厅致敬雷锋

据中新网报道，在第56个“学雷锋纪念日”前夕，为大力弘扬和传承雷锋精神，中国首家肯德基“雷锋精神”主题餐厅在雷锋故乡长沙望城区开门迎客，并被湖南雷锋纪念馆授予“学雷锋共建基地”称号。

“南来的燕子啊，新来的候鸟，从北方飞到了南方，轻盈地掠过团山湖的上空，闪着惊异的眼光……”走进位于望城望府路的肯德基“雷锋精神”主题餐厅，耳边回荡的是雷锋的诗歌《南来的燕子》。从厅内到厅外多处展示着雷锋形象、雷锋日记、名言警句，门口还竖立着生动可爱的“雷小锋”文创人偶。

“‘雷锋精神’主题餐厅的出现，让雷锋精神通过生动活泼的方式，走入民众中，尤其是走进孩子们的心中，这正是新时代下对于雷锋精神的传承与弘扬。”雷锋纪念馆副馆长刘燕表示，基于共同的使命和责任，该馆将与主题餐厅携手共同推进系列学雷锋活动。

肯德基负责人表示，雷锋是一代又一代人的学习榜样，除了打造主题餐厅，肯德基还将立足湖南开展“雷锋火种K计划”，将湖南250余家肯德基餐厅变身“爱心驿站”，长期为环卫工提供歇脚场地及饮用水，号召万名员工“岗位学雷锋”。

另据德国之音报道，国际连锁速食店肯德基原属于美国肯塔基州的大型餐饮集团－百胜餐饮集团 (Yum Company)。但在2016年11月，百胜中国 (Yum China) 从母公司百胜餐饮集团 (Yum Company) 中分拆并在纽约证券交易所上市，自此之后中国的肯德基就全数由百胜中国经营规划。