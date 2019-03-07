华为正式宣布起诉美国政府

中国电信巨头华为今天（7日）宣布正式起诉美国政府，指美国去年通过法案禁止联邦机构使用该公司的产品，是“违宪的”。

华为在声明中表示，该公司已透过美国德克萨斯州的一个地方法院，就去年通过的《国防授权法》（National Defense Authorization Act）第889条是否符合宪法规定提起诉讼。据《纽约时报》此前消息，该条款禁止政府行政机构使用华为和另一家中国企业中兴通讯（ZTE）生产的电信设备。

华为轮值董事长郭平今天宣读声明中说：“美国国会一直未能提供任何证据来支持其对华为产品的限制。”

郭平说，“华为别无选择，只能在法庭上挑战这一法律。该禁令不仅违法，还伤害了华为以及美国消费者。” “我们期待法院的判决，并相信这将使华为和美国人民受益。”

华为今天上午10点在深圳召开记者发布会，公开宣布将起诉美国政府的做法违宪，并指责美国政府涉嫌入侵华为服务器。记者会透过面簿、推特和YouTube进行全球直播。

华为创始人兼首席执行官任正非曾表示，华为从来没有也绝不会与中国政府分享数据。华为是全球最大的电信设备制造商。

另据路透社报道，最近华为招聘人员接触了近10位路透社资深记者，为公关总监职位招人，给其中几名记者开出的年薪达20万美元。此举将加强其国际媒体团队，华为正在重组一个由300多人组成的公司事务部门。

在回应相关询问时，华为负责沟通事务的副总裁Joe Kelly表示，华为是在招聘，但并不比平时多，以填补原有人员被派往海外的那些职位。他没有证实猎头广告中所说的工资。

12月华为财务长孟晚舟在加拿大被捕时，该公司强调“相信司法”。相比当时这种比较克制的回应，现在拟采取的法律和公关行动则更加积极主动。

任正非1月中旬几年来首次接受国际媒体采访，称美国总统特朗普“伟大”，没有直接评论孟晚舟案。但任正非在2月中表示，孟晚舟被捕是出于政治动机，是“不可接受的”。

一周后在世界移动大会（Mobile World Congress）上，华为发布全球最贵的可折叠手机，轮值董事长郭平在此次活动上以挖苦美国开始他的讲话。

“棱镜，棱镜，告诉我，这个世界上到底谁最可信，”他说。棱镜计划（PRISM）是美国国家安全局的网络监控项目。

华为公关团队一位高级人员对路透社表示，该公司正在针对美国的攻势采取更加积极主动的做法。华为开设facts.huawei.com网站，并邀请媒体参观其深圳总部。

上述高级公关人员说：“我们受够了。”