王金平正式宣布参选台湾总统：两岸须终结战争

台湾立法院前院长王金平今天（7日）正式宣布2020参选总统，成为国民党内第四位总统参选人。

综合台湾《苹果日报》和《自由时报》报道，王金平选在台北国际会议中心顶楼宣布参选，发表参选演说。他今早在100位代表台湾百工的年轻人陪同下进入舞台，主持人高喊“总统好”。王金平随后致辞时宣布：“正式宣布参选2020总统”，台下“冻蒜（当选）”声不绝于耳。

王金平强调，未来四年台湾不该再陷入统独死胡同，“两岸本是同根生，必须终结战争，否则战争将终结（中国）大陆与台湾”，强调两岸必须合作。

前考试院长许水德、前内政部长李鸿源、前彰化县长卓伯源、三三会理事长许胜雄、全国公教军警消暨公职人员联合总会总会长刘盛良，以及国民党立委蒋万安、江启臣、柯志恩、吕玉玲、廖国栋、颜宽恒等人，也都到场力挺。

王金平指出，自己宣布参选，是以坚定的信心、结合各行各业力量，展现台湾生命力，让世界看见台湾，带台湾走向世界。

王金平说：“当美国总统问他的幕僚，花大钱保护台湾得到什么？当大陆一再声明，台湾是中国不可分割的一部份。”他指出，在这关键时刻，最应该挺身捍卫主权的台湾，却在争吵中对立、内耗、沉沦，台湾应该勇敢告诉全世界，台湾是世界不可或缺的一部份，台湾要让全世界看到台湾对世界的价值与贡献，没有台湾、苹果智慧型手机无法顺利上市。

王金平表示，未来四年是台湾最需要冷静、理性、团结的时刻，我们不该再陷入统独争议的死胡同，和各种假议题的纠葛，务实面对历史遗留的问题、放眼未来。

他强调，台湾、大陆是“中华儿女、本是同根生”，两岸必须终结战争，否则战争将终结大陆与台湾，诺贝尔得主曼德拉总统曾说“想与敌人和平共处，就必须与敌人合作，然后他就能成为你的伙伴”，这句名言也为两岸未来指出一条明路。

王金平也说，今天起将逐步提出公共政策的主张与策略，台湾人民共同讨论，凝聚共识，团结落实，让人民过好生活、让企业生存茁壮、让经济繁荣发展、让社会安全和谐，台湾才能壮大，在国际社会展现自信与骄傲，他是有经验、有决心的船长，“给我四年，我有自信带领大家实现愿景、发光发热”。

王金平昨天还在“台湾公道伯”面簿粉专上贴文，“因缘成熟，水到渠成”，向众人预告。虽然国民党内初选机制底定，但面对新北市前市长朱立伦来势汹汹，加上新一代党内共主、高雄市长韩国瑜是否参选，将成为王金平取得2020入场门票的最大变数。