中国财政部长：能确保养老金按时足额发放

中国财政部部长刘昆今天（7日）表示，当前全国社会保险基金运行情况总体良好，能够确保养老金按时足额发放。

刘昆在十三届全国人大二次会议记者会上介绍，据初步统计，去年全国企业职工养老保险基金收入3.6万亿元（人民币，下同），基金支出3.2万亿元，当年节余4000亿元，滚存结余达到4.6万亿元。

刘昆坦言，受人口老龄化加剧和人口流动不均衡等因素影响，再加上去年之前基金不能在省际之间调节使用，中国确实有部分省份基金收支平衡压力比较大。但从去年7月1日起，已经建立企业职工基本养老保险基金中央调节制度，调节比例从3%起步，以后还会逐步提高。

刘昆表示，该项政策去年执行半年，调节额为2400多亿元，有22个省份从中受益，已经适度均衡了不同省份间的基金负担，一定程度上缓解了各地基金负担苦乐不均的问题。

刘昆说，养老金是老百姓托付给国家管理的养命钱，为确保各地养老金按时足额发放，今年还有一些措施出台。

首先是提高调节的比例，今年要进一步加大调节的力度，将调中央调节比例提高到3.5%，预计全年中央调节基金规模将达到6000亿元，进一步缓解个别省份基金收支压力。

二是加大补助的力度，适当提高退休人员基本养老金水平，准备安排中央财政基本养老金转移支付预算7392亿元，同比增长10.9%，重点向基金收支矛盾较为突出的中西部地区和老工业基地省份倾斜。

三是弥补收支的缺口。对于通过中央调节和中央财政补助后，资金仍存在滚存缺口的省份，将按照中央和地方共同分担的原则，弥补资金的缺口。

四是加快规范养老保险的省级统筹。