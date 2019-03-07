中国海关确认暂停受理加拿大农企进口油菜籽报关

据路透社报道，中国今天确认，海关已暂停受理加拿大农业企业Richardson International的进口油菜籽报关，称海关将加强对进口加拿大油菜籽检疫，直到进一步通报相关消息。

中国外交部昨天表示，中国海关多次在从加拿大进口的油菜籽中检出“危险性有害生物”。外交部并称，其中一家公司的问题“尤其严重”，但未公布该公司名称。

中国海关总署今天在通报中提到Richardson公司。该公司是加拿大对中国最大的油菜籽出口商。Richardson昨天表示，其产品符合中国的要求。

此时中加两国在贸易和电信科技方面的争端正日益紧张。

据海关总署在网站发布的海关通告，各海关暂停受理加拿大Richardson International Limited及其相关企业2019年3月1日(含)后启运的油菜籽报关。路透社此前报道了该消息。

通报中称，最近黄埔、大连、南宁、深圳海关连续从进口加拿大油菜籽中检出油菜茎基溃疡病菌、十字花科黑斑病菌、法国野燕麦、苍耳属(非中国种)、长芒苋等检疫性有害生物。

通报称，为了保护中国农业生产和生态安全，已经采取了这些措施。

中国进口油菜籽来压榨生产食用油和菜籽粕，后者作为猪和鱼的饲料。郑州商品交易所主力菜籽油合约自3月1日以来上涨，目前位于10个月高点。

