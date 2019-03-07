马英九：两岸关系和缓才符合美国利益

据联合新闻网报道，台湾前总统马英九昨天投书美国《华盛顿邮报》，回应现任总统蔡英文在该报上个月26日报道中所谈的台湾角色。马英九说，蔡英文或许意指台湾是东亚“对抗中国大陆扩张主义的堡垒”，但他担心这个角色可能无助于美国及台湾。

《华盛顿邮报》给这篇投书下的标题是《两岸关系波涛汹涌》（Rough straits in the China-Taiwan relationship）。

马英九在投书中说，他在8年总统任内，寻求与中国大陆关系缓和，办法之一是与大陆缔结23项协议，那些协议有助于增加台湾的经济竞争力、促进两岸民众交流，大幅减少双方动武的可能性。蔡英文则是采对抗办法，不承认“一个中国各自表述”的九二共识，让两岸关系难以控制，且伤害台湾的经济及外交关系。

据报道，投书中最后说，基于美中近来激烈竞争，台湾人越来越担心，台湾会在此过程中可能被利用为筹码；而在他主政时台湾与大陆的关系和缓，明显符合美国的利益。

《华盛顿邮报》在2月26日的新闻中，引述蔡英文先前接受美国有线电视新闻网（CNN）的专访内容指出，蔡英文说，中国大陆的野心和意图不只涉及台湾而已，北京正寻求机会，控制或影响区域及甚至区域外的所有国家，这是整个亚太地区必须审慎面对的挑战；台湾一向是东亚言论及宗教自由的灯塔，也是世界民主国家的长久伙伴，希望志同道合国家一起面对大陆。