中国称在加拿大油菜籽中检出“危险性有害生物” 加方反驳

据路透社报道，加拿大农业企业Richardson International昨天表示，其出口至中国的油菜籽符合监管要求。之前中国官员称，中国海关多次在从加拿大进口的油菜籽中检出“危险性有害生物”。

路透此前报道说，中国本月取消了Richardson向中国出口油菜籽的资格，这是加拿大和中国关系紧张的最新迹象。中国是全球最大的油菜籽进口国。

此时中加两国在贸易和电信科技方面的争端正日益紧张。

中国外交部发言人陆慷昨天表示，中国海关多次在从加拿大进口的油菜籽中检出“危险性有害生物”。中国进口的油菜籽中有超过90%来自加拿大。

Richardson法律总顾问、企业事务高级副总裁Jean-Marc Ruest表示，该公司是加拿大对中国最大的油菜籽出口商，其产品符合中国的要求。

“我们坚定认为，并没有切实证据证明这些指控，”他在接受电话访问时称。

Ruest表示，Richardson正与加拿大政府合作以期解除中国对其油菜籽船货的限制，但不清楚暂停进口将持续多长时间。

在被问及暂停进口的原因时，他说：“现阶段我们只能猜测。我们是一家受人瞩目的加拿大企业。”

加拿大农业部长前天表示，加拿大食品检验机构已经进行了更多检查，没有发现任何有害生物或细菌。

洲际交易所(ICE)-5月菜籽油期货周三连续第二日下跌，结算价跌2.5加元或0.5%，报每吨455.30加元。