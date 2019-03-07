韩国瑜：民进党现在所为 好像当时国民党要倒差不多

高雄市长韩国瑜今天表示，现在民进党所为，就好像国民党当时要倒闭时差不多，一直洒钱、发福利政策，他建议民进党应思考转型，苦民所苦，才是争取选票的不二法门。

据联合新闻网报道，韩国瑜说，现在民进党所为，就好像国民党当时要倒闭时差不多，一直洒钱、发福利政策，不停地请大卡司来助选，然后一个一个讨好性的政策。但是民进党这么有权力、这么有钱，却忘记一件事情：到底基层民众要的是什么？基层民众要过的是好日子。怎么一到选举就不停的洒钱，用纳税人的钱，来做换取选票利益的政策方式，这是不对的。

韩国瑜表示，其实民进党自“九合一”地方选举失败的这几个月以来，应该好好思考，民进党本身是不是该“转型”了？他看到好多支持民进党的基层，都对民进党感到失望，觉得民进党已经丧失了理想。那要不要返朴归真？重新回到从事政治活动的那个理想点，苦民所苦，知道人民需要什么，好好帮人民做事情，这才是真正获得选票的不二法门。

“老百姓已经升级了，升级到2.0！”韩国瑜说，台湾人民眼睛已经开了，脑袋上像孙悟空的紧箍咒已经拋掉了，不要再听政党的“唬弄”、政治人物的鬼扯淡，人民要的是扎扎实实的做事，他可以感受到2018年选举之后，台湾民主生态的剧烈转变。“可悲、可怕的是，当执政党没有想到这点，是没有用的，是没有办法掌握选票的。”

韩国瑜说：“民进党必须要改变！”民进党要参考上一任代理主席、基隆市长林右昌的讲话，台湾人民已经不欠民进党了，大家通通回归于零，好好冲刺，不要再把历史上那些认为台湾人民还欠民进党的那套放在心里或作宣传用，没有用的，台湾人民不要这个了。

