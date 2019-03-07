“国民老公”王思聪旗下直播平台传破产、拖欠工资

据新浪科技报道，微博用户“直播点吧”昨天透露，熊猫直播已进入破产清算，并贴出一张群聊天记录截图。截图显示熊猫直播人事部在员工群“潘达踢威”中表示已经帮员工安排了多家公司的用人需求。

新浪科技曾就此询问熊猫直播，但并未得到回复。此外，有消息称，熊猫直播副总裁庄明浩已确认离职。

根据“企查查”网站显示，熊猫直播主体上海熊猫互娱文化有限公司的大股东为珺娱（湖州）文化发展中心，持股40.07%，而该公司则由王思聪100%持股，王思聪同时也是熊猫互娱董事长。此外，北京奇虎科技有限公司持股19.35%。

熊猫直播早前都多次传出欠薪、资金链断裂等传闻，2018年10月，其首席营运官张菊元在接受媒体采访表示：公司还活着，且盈利在望，2019年将从巨头手中拿到融资，估值将超50亿元（人民币，约10亿新元）。

据财经网报道，熊猫直播官方微博和APP目前也在正常更新状态中。经测试，熊猫直播APP目前仍可正常观看直播、注册验证成为平台主播。

一位熊猫直播视频内容负责人说，他年前就已经从熊猫直播离职，因为 “小熊猫自己出了点问题，目前应该已经暂停对外的一些业务合作了。”同时他表示，“此前离职的时他有拿到相应的工资，没有拖欠，（薪资）应该是主播的部分没发。”

另一位目前仍在职的熊猫直播内部员工证实，“我们这边接到消息，暂停所有的商务合作，其实就算是之前达成（合作），应该到时间也做不了了。过完年回来上班是23号，当时公司也是才通知这些事情，但从来没说破产的事情。工资估计是发不下来了，有可能真的散了。”

除了员工之外，有消息称熊猫直播自从去年11月到今年1月的主播钱均未结算，包括Pandakill的制作费尾款也没有结清。也有部分熊猫主播也开始在微博上发布“离别”动态。一位主播表示，“错过了你的辉煌时期，却见证了你的低谷，不论如何还是心存感激。“

自2016年直播元年开始，一大波直播平台全面开花，带动了网红主播等一系列周边行业。直播赛道热钱涌动，但也降温迅速，经历了“千播大战“之后出现定局面之象。熊猫直播，这家由王思聪主导、成立于2015年的直播平台一上线就赚足了眼球，依靠王思聪的“IP”和投资脱颖而出，曾与与斗鱼、虎牙、YY并列为游戏直播“四大金刚”，上线初期即挖到了大批知名主播。

2017年开始，直播行业发展放缓，经历了行业暗战、资本乱舞的大风口，大多平台靠烧钱打下市场但并未形成良好的盈利模式，自身没有造血能力，部分平台则是加快了上市步伐，中尾部平台则举步维艰。