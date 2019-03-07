黑龙江省委书记：不赞同一有事儿就说基层干部

据《北京青年报》消息，黑龙江省代表团今天开展开放日活动。在记者提问环节，有记者表示，黑龙江开展解放思想大讨论，解放什么思想？解决什么问题？去年底，黑龙江在全省领导干部中开展为期近一年的解放思想推动高质量发展大讨论。

对此，省委书记张庆伟表示，解放思想中转变观念，跟上新时代步伐。“不是说黑龙江处在祖国最东最北，在边上，步调就可以慢，我们必须跟上步伐。”

张庆伟说，黑龙江省进入计划经济早，退出计划经济晚。“我们在运用法治思维、法治方式，运用市场机制、发挥市场配置资源的作用方面要破除的东西就更多一些。”他说，传统思维、陈旧观念、惯性模式等根深蒂固的问题都要解决。

“我说的不仅是基层干部，我不赞同一有事儿就说基层干部，我认为主要是省级领导、常委一班人和政府一班人，省级领导干部要带头，有怕险畏难的问题，官本位的问题，不思进取的问题，僵化的问题。”张庆伟说，“上级文件没有规定，就不想、不敢想，别人没做过的，我们不敢干，看着别人干，迈不开步子，开不了局，所以我们要思想解放来推动观念的更新。”

他最后总结说，要从不合时宜的理念、传统思维的定势、条条框框的束缚、狭隘地域的局限、看摊守业的求稳中解放出来。