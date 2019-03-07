中国外交部回应华为起诉美国政府：完全正当

中国外交部发言人陆慷今天表示，华为是就美国国会通过的2019年国防授权法的合宪性问题提起了诉讼，关于这个法案本身，实际上中国政府也就其中涉华的消极内容，当时就向美国政府和美国有关方面提出了严正交涉，表明了中国的反对立场。

据澎湃新闻网报道，至于华为公司在美国起诉美国政府的这一举动，陆慷在例行记者会上说：“我们认为企业通过合法方式来维护自身的正当权益，这是完全正当的，也是完全可以理解的。”

对于中国政府是否会参与中国企业采取的相关诉讼，陆慷则回应称：“到目前为止，我没有掌握这方面情况。”