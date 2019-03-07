最高法发布2018推动法治进程十大案件

中国最高人民法院与中央广播电视总台联合举办的“2018年推动法治进程十大案件”评选活动结果今天（7日）揭晓，原审被告人张文中再审宣告无罪案、郑州医生电梯劝阻吸烟无责案、孙政才受贿案等十个案件入选。

据中新网报道，“2018年推动法治进程十大案件”分别为：原审被告人张文中再审宣告无罪案，郑州医生电梯劝阻吸烟无责案，孙政才受贿案，叶挺烈士名誉侵权纠纷案，许水云与金华市婺城区人民政府行政赔偿案，迪奥尔公司商标申请驳回复审行政纠纷案，朱振彪追赶交通肇事逃逸者见义勇为无责案，江苏省人民政府首次作为原告提起生态环境损害赔偿案，刘永添等54人涉黑团伙犯罪案，北京顺义法院强制执行交通致残赔偿案。

评选活动启动后，网友通过央视新闻“两微一端”、最高人民法院官方微博微信、中国法院网、《中国审判》微信公众号等媒体平台，对20个候选案例进行投票。

投票期间，共获网友有效投票4000余万张；同时，由来自北京大学、清华大学等高校的知名法学专家，人民日报、新华社、中央广播电视总台等资深新闻传播专家，以及最高人民法院相关部门负责人组成专家评审团进行评审。根据网友投票结果和专家评审团的评审意见，最终确定了“2018年推动法治进程十大案件”。

据悉，最高法院与中央广播电视总台共同策划开展的推动法治进程十大案件评选活动，从2015年开始，每年一届，至今已评选了四届。