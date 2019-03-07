成龙：只要能帮助农民朋友 我都会代言

据《人民日报》客户端消息，全国政协委员成龙今天在文艺界别联组会议上发言，介绍其作为带头人发起的“脱贫攻坚战——星光行动”2018年取得的进展。

成龙介绍，去年6月他走进山西大同市多个贫困县，那时他对电影人做扶贫工作还缺少经验，心里有些忐忑，能不能做好。但看到热情真诚的农民朋友们，脑海里有一种强烈的想法，只要是好的农产品，能够帮助农民朋友，他都会代言。成龙说，他拿着黄花菜，说“大同黄花好，大同黄花好，好好吃”。后来得知，大同当地的贫困县特产销量，以及旅游客流量大幅提升。

成龙说，9月到12月期间，“脱贫攻坚战——星光行动”共组织29支电影团队走进贫困县，总行程超过10万公里，去过酷热的重庆，登过大凉山，在零下19度的青海帮村民搬家，在凌晨做直播，在海上做直播，在雨中做直播。

成龙介绍，在“星光行动”中，电影工作者通过公益代言、产业帮扶等形式展示当地特色文化、特色旅游、民俗民风以及农副产品，深入生活、扎根人民、精准扶贫，多种农产品成为“网红”“爆款”并热销。“星光行动”引发广泛关注，越来越多的网友更加关注国家脱贫攻坚事业，这使电影工作者倍感振奋，充满热情和信心。

成龙在会上呼吁更多的文艺工作者投入到脱贫攻坚行动中，卖莴苣、卖黄花菜，让这些特色农产品走出贫困县。

