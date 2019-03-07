台军方官员谈向美购买战机要求：台湾方面没有提到机型与数量

对于台湾方面向美国提出购买66架F-16V战机的要求，台湾空军司令部计划处长唐洪安少将今天（7日）在国防部记者会上指出，台湾方面没有提到相关机型与数量，希望对方适当建议，“看美方意愿，看要出售什么给我们”。

据台湾《苹果日报》报道，台湾方面虽然没有提出明确机型，但是的确有向美方提出确切数量。

《苹果日报》早前报道，台湾方面以130亿美元采购66架F-16V，而且国防部已于2月27日向美国提交发价申请书。

台湾战规司简任司长吴宝琨也在记者会上说，向美方提出需求中，“没有说我们要F-16V，不会指名要什么”，而是订需求出来。

吴宝琨也透露，台湾方面很久之前曾提出购买F16-C/D，也提出想要购买F-35，但当时美国方面并没有正面回应。

对于先前国防部公开表明希望购买F-35战机，唐洪安说：“凡是符合作战需求，都是选项之一，不论何时，只要符合。”唐洪安指出，不管是F-15、F-18，甚至F-35都是台湾方面选项，看美国届时供售给台湾方面，当局再做选项，目前只是先期作业阶段，空军新机采购会针对现货市场进行优劣评比与分析。

空军司令部昨天已经表明，面对当前敌情威胁、审慎评估未来作战需求，周延完备建案程序，并循正式管道向美方提出新式战机采购需求，以强化台湾空防战力。空军司令部也指出，因装备型式不同，价格有所差异，待美国方面回复后，本部再行议价。