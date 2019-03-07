武汉云南各自公布最美女警警嫂

国际妇女节来临之际，中国武汉市和云南省昨天（6日）分别公布了各自的最美女警和最美警嫂，以表扬女警员和警员妻子。

综合中国汉网和中新社报道，在昨天公布的去年度武汉“最美女警”“最美警嫂”名单上，有20名女民警和女辅警获“最美女警”荣誉称号，另外有20名民警或辅警的妻子获“最美警嫂”荣誉称号。据悉，这是武汉市公安局首次对辅警的妻子给予表彰。

据悉，20位“最美女警”主要来自基层一线，有的战斗在街头，巡逻查缉、打击犯罪守护城市平安；有的扎根社区，用真诚和智慧构筑平安社区；还有的坚守窗口，贴心服务群众。

与此同时，云南省妇女联合会、云南出入境边防检查总站6日在昆明联合命名20名“最美边防女警”和50名“最美边防警嫂”。

据报道，受到命名的20名“最美边防女警”无论是在身穿“橄榄绿”的现役体制下，还是转入换装“藏青蓝”的职业制新时期，始终战斗在对敌斗争、戍边卫国第一线，奉献在爱民为民、服务发展最前沿；50名“最美边防警嫂”则与丈夫相濡以沫、同甘共苦、勇挑重担，当好“贤内助”，建好“大后方”，一如既往地坚定支持丈夫钟爱的云南边防事业，为国门、警徽增添了光彩。