报告：逾七成中国职场女性认为在购房决策中起决定作用

中国一份报告指出，中国女性在购房决策中的话语权增强，受访者中超过七成的中国职场女性认为自己在购房决策中起决定作用，近九成女性愿与男性一起奋斗买房。

据中新社报道，这份由中国互联网房产信息服务商58同城、安居客今天（7日）发布的《2019年职场女性就业安居报告》显示，有24.7%的职场女性独立购买第一套房，相较于去年提升12个百分点。与之相较，第一套房由父母支持一部分以及与丈夫（男友）共同购买的比例均超过30%，反映出这种形式仍是当下的主流选择。从城市级别来看，一线城市职场女性独立置业的占比相对更高。

报告数据也显示，85.9%的职场女性愿意和男方一起出钱买房，其中愿意和男方一起付首付及还贷的女性占比高达51.8%。在房屋产权方面，近九成职场女性表示产证上要有自己或者双方的名字，不介意的仅占10.4%。这说明，现代职场女性希望通过奋斗实现安居梦想，与男方共同承担家庭责任。

此外，报告也发现，在买房这件“人生大事”上，女性的意见越来越受到重视，70.2%的受访职场女性认为自己的意见“起到决定性作用”，较去年相比提升5个百分点，认为自己的“意见不被重视”的女性占比仅0.7%。可见，女性在买房这件事情上并不被动。

