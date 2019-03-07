马化腾超越马云 成为福布斯中国大陆首富

福布斯前天（5日）公布的亿万富豪榜显示，腾讯主席马化腾以388亿美元（约526亿新元）的身价超越马云，成为中国大陆首富。

据中国《武汉晚报》今天报道，马化腾也是唯一跻身亿万富豪榜前20的中国大陆富豪。

马云则以373亿美元排名第21。恒大集团的许家印身价362亿美元，排名第22，位列中国大陆第三。这次中国大陆上榜的富豪人数有324名。

福布斯去年10月公布的大陆富豪榜的榜单显示，马云当时还是第一。

从去年10月25日到2019年3月5日，阿里巴巴和腾讯的股票均获得超过20%的涨幅。腾讯涨幅更胜一筹，股价上涨为马化腾贡献了可观的财富增值。尽管两人的财富总额还是增长的，马云从346亿美元涨到373亿美元，马化腾从当时的328亿美元上涨至388亿美元，但马化腾增幅更大，超越了马云。

万达集团王健林、碧桂园杨惠妍、美的何享健、字节跳动张一鸣、网易丁磊、吉利汽车李书福和拼多多黄峥瓜分大陆上榜富豪前10个座次中的后七个。

值得一提的是，拼多多的黄峥首次上榜，排名94位，为本次全球新入亿万富豪中排名最靠前的，同时也超越了互联网大哥百度的李彦宏和小米集团雷军。

与2018年10月中国大陆富豪榜单相比，顺丰快递的王卫，百度的李彦宏跌出大陆富豪排名前十，新晋的两位为字节跳动的张一鸣和拼多多的黄峥。