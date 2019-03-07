分析人士：中国房地产税预料不会在短期内推出

有分析人士认为，根据今年中国政府工作报告在完善房地产市场调控机制，深入推进新型城镇化以及推进房地产税立法方面做出的表述，预计中国房地产税将不会在短期内推出，今年一线及三四线城市住宅市场将呈现稳中回落的态势。

今年中国政府工作报告指出，要改革完善房地产市场调控机制，深入推进新型城镇化，继续推进保障性住房和棚户区改造，并稳步推进房地产税立法。

据路透社今天（7日）报道，戴德梁行北中国区研究部主管魏东就此预计，二线城市随着国家都市圈建设以及人口落户政策的推进，住宅市场将有望稳中上升。随着经济结构的调整，写字楼和物流市场仍将有较大的发展空间，此外，国家大力扶持居民消费，居民可支配收入的增加也将进一步提高消费能力，从而间接促进零售物业的发展。

魏东说：“政府的政策对于中国的房地产市场，尤其是住宅市场的走势具有强烈的导向作用，每年的两会政府工作报告对于当年房地产市场的走向都会起到引领作用。”魏东认为，2019年三四线城市的住宅销售市场将会出现较为明显的放缓。

魏东指出，去年的报告提出“稳妥推进房地产税立法”，在本次的报告中则改成了“稳步推进房地产税立法”，表述的变化表明房地产税的立法在2018年以审慎推进为目标，而在2019年则进入稳步实施阶段。

魏东也提到，在2018年9月的全国人大常委会立法规划中，房地产税被列入条件比较成熟、任期内拟提请审议的第一类项目列入了五年的立法规划，因此预计房地产税将不会在短期内推出，但从长远看房地产税的推出是大势所趋。