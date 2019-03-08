全国政协委员谈台海两岸隧道提案：对台独份子是一种震慑

多名全国政协委员计划向全国政协会议提交一项关于建造连接台海两岸的海底隧道提案。其中一名委员认为，建好隧道对台独份子是一种震慑。

据澎湃新闻昨天（7日）报道，全国政协委员、民建福建省委主委吴志明说，如果修建好平潭到台湾的海底隧道工程，两岸人民无论地理和心理上的距离就更近，对台独份子也是一种震慑。

吴志明联合吕培榕、曹晖、蔡金钗、陈建华、江尔雄、马国湘、杨培君等多名全国政协委员，拟向全国政协十三届二次会议联名提交《关于尽快启动京台高速铁路海峡西段建设的提案》，建议国家加快北京至台湾高速铁路海峡通道西段的建设，打通平潭到台湾本岛的海底隧道，把海峡两岸连接起来，为两岸人民深度融合创造条件。

2016年3月5日，中国对外公布“十三五”规划纲要草案（2016年到2020年），提出建设北京至台北的高铁路线。2015年底，北京至福州的高铁已通车。

根据原有规划设计，福州至台北部分将由福州段预留的通道引出，计划从福建平潭岛通过海底隧道经台湾桃园通向台北。预计2019年底，福州到平潭岛的这段高速公路也将修通，届时承载两岸同胞期待的连接中国大陆与台湾的台湾海峡高速通道的建设呼之欲出。

报道称，现在面临两种抉择：究竟是等待两岸统一后，再实施平潭通向桃园转至台北段海陆工程；还是先行启动平潭至海峡中线的西段通道与人工岛工程。

吴志明称，平潭在两岸关系中扮演“桥头堡”角色，它是大陆离台湾本岛距离最近的地方，新竹市距离平潭仅有68海里（120公里），往来只需要一个多小时左右。

提案称，现在加快修通京台高铁海峡通道西段工程时机已经基本成熟，同时也列出具体理由：比如港珠澳大桥和平潭海域公铁两用大桥建设的经验垒积和每两年专家学者共同举办的海底隧道建设论坛成果，已为工程建设提供专业论证和技术储备，技术、资金上都没有障碍；坚持“九二共识”，加强两岸经贸合作已成主流民意，加快修建海峡通道也将呼应台湾人民对两岸和平发展的诉求。

提案也指出，中央政府适时提前启动台湾海峡通道西段工程和人工岛项目建设，既符合中央对平潭实验区“一岛两窗三区”的战略发展定位，有利于平潭两岸人民共同生活家园的建设，更好促进两岸深度融合。