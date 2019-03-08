证监会副主席：争取将注册制写进证券法

中国证监会副主席方星海周四称，科创板并试点注册制的相关规则已经颁布，科创板已经可以开门迎客，券商若准备好科创企业的材料可以提交。

据路透社报道，证券时报并援引他在中国两会期间列席政协经济界别联组讨论时表示，争取尽快将注册制写进证券法，注册制就是要解决证券市场发行制度的问题，要以市场化的方式去改革发行制度。

他并表示，科创板审核制度要加强，要审出“真公司”，要加大对券商、律师事务所、会计师事务所等中介机构的责任落实，共同维护市场运行秩序。

他还表示，目前暂不考虑放宽外资持股上限。