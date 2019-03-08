中国教育部部长：已整顿20万所校外培训机构

据中国青年报报道，昨天，中国教育部部长陈宝生在全国政协教育界别联组会上表示，2018年，为了保证素质教育的落地实施，通过治标与治本相结合的办法，对全国校外培训机构进行整治。

“去年我们调研了全国40.1万所校外培训机构，其中有27.3万所机构存在违规，目前已经整顿了约20万，第一步的任务已经完成了。可以说，战况喜人、战势劳人、战事催人。有些违规培训机构跟我们打‘游击战’，我跟你就打‘持久战’；有的跟我打‘麻雀战’，打一枪，换个地方，我就跟你打‘攻坚战’。这一次，不获全胜绝不收手。”陈宝生说。



