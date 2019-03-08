香港移交逃犯拟修例 谭惠珠称修例建议由台湾提出 遭台当局驳斥

香港政府建议修订《逃犯条例》，容许以个案方式移交逃犯予内地。正在北京列席全国两会的基本法委员会副主任谭惠珠昨天(7日)被问及修例是由港府自行提出，还是被中央要求修例，她表示：“（修例）不是中央政府要求，以我所知（as far as I am concerned）基本法委员会也没有讨论过修例，而是由台湾提出。”

据《明报》报道，台湾陆委会当晚驳斥“这完全是一派胡言，无中生有，混淆视听”，并指自港方提出修例，各界质疑不断，有关方面应广听谏言，深切检讨为何不能获得外界信任，“而非胡说八道、推卸责任，这只会突显相关说法的无知，对于港人所追求的公平正义，没有丝毫帮助”。

陆委会重申，希望港方能以不涉于政治的务实态度，积极考虑与台湾签订司法互助协议，从根本解决问题，确保公平正义获得伸张。

谭惠珠受访时指出，移交逃犯有四个国际标准，一是案件要在两地都属罪行；二是两地就罪行量刑没有明显分别；三是要求移交方所提出的证据，在被要求移交的地方也能成为表面证据；四是一宗移交只能适用同于一宗案件，例如要求移交方不能以逃犯涉及抢劫而接收逃犯后，以谋杀案起诉逃犯。

她强调，香港现时与20个国家已签订长期移交逃犯安排，标准是国际性的，对哪个国家或地区都要一样，“无论与哪个地方签约，四个条件（标准）都没有改变”，形容商界不用担心，因若即使内地有相关罪名，但香港没有，香港也不会移交逃犯。

大律师公会早前反建议，政府可修订《刑事司法管辖权条例》，容许在香港调查和审讯类似台湾杀人案（即香港人涉在外地杀香港人）的疑犯。谭惠珠表示，若案件在两个地方都有案件程序发生过，则两个地方都可审讯，但她以1990年代犯罪集团首脑张子强在香港储存炸药、后在内地落网的案件为例，指部分犯罪情节虽然在香港发生，但若内地决定审讯，“香港政府很难说不让你（内地）审”。