助攻农产品外销 台经济部广邀各国买主来台

台湾经济部贸易局表示，为加强协助农产品拓销海外市场，今年将举办近30项海外参展团及拓销活动，并与海外百货通路及超市合作办理行销活动，协助业者深化布局日本、越南、新加坡、马来西亚、土耳其、美国、法国、中国大陆等市场。

据联合新闻网报道，在洽邀外地通路买主来台方面，贸易局规划将于今年内在台湾各地举办14场次农产品采购洽谈会，协助业者就近争取接单机会，贸易局指出，首场洽谈会已于2月14日在台南市起跑，邀请香港一田超市通路商及其进口商来台，与台南及南部地区50余家业者洽谈，3月12日亦洽邀香港最大日系食品超市Aeon赴台南市与业者洽谈， 3月13、14日分别赴高雄市、台中市办理采购政策说明会及洽谈会，扩大来台采购效益。

贸易局进一步指出，3月27、28日也将邀请中国大陆上海City Shop、武汉超市等买主至台南市、台中市采购；4月16日邀请日本AEON超市至台南市采购、4月24日将在台南市举办“台南热带水果及其加工品国际采购日”，邀请各国蔬果买主及通路商包括美国大华超市、新加坡Prime超市、香港City'super、韩国等近30名来台洽谈采购。

6月于台北国际食品展期间，邀请穆斯林买主及全球重要食品采购通路商来台，举行“国际食品通路商采购大会”；8-9月办理农产品展售会邀请外地买家至台南市采购；10月配合高雄国际食品展，在高雄市举办国际食品通路商采购大会。