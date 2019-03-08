王毅：中国外交成就归功于中共领导

中国外交部长王毅说，中国的外交成就首先归功于中共的领导，这是中国外交最根本的政治保障。

王毅今早在中国“两会”（全国人大与全国政协年会）外长记者会上，在回应人民日报社记者有关新中国外交70年来最重要的成就和经验是什么的提问时，作出上述回复。

王毅说，中共70年来与时俱进，不断丰富发展具有中国特色的外交理论体系，形成了一系列优良传统和鲜明特色。

他说：“独立自主是中国外交的基石。天下为公是中国外交的胸怀。公平正义是中国外交的坚守。互利共赢是中国外交的追求。服务发展是中国外交的使命。外交为民是中国外交的宗旨。”

他指出，去年中央外事工作会议确立了习近平外交思想的指导地位，这是新中国外交理论建设具有划时代意义的重大成果，为进入新时代的中国外交提供了根本遵循，也为探索解决当今世界各种复杂问题指明了方向。

面向未来，王毅认为，当今世界正处于百年未有之大变局。中国外交正站在新的历史起点，中国将全面贯彻落实习近平外交思想，坚持和平发展道路，践行合作共赢理念，维护现有国际体系，承担更多的国际责任。既为实现民族复兴创造更为有利的外部条件，又为维护世界和平、促进人类进步作出新的更大贡献。

这是王毅第六年以外长身份出席“两会”记者会，就中国外交政策和对外关系相关问题回答中外记者提问。