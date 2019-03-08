王毅：只要对话不停 朝鲜半岛无核化最终一定实现

中国外交部长王毅说，朝美领导人河内会晤是政治解决半岛核问题进程当中的重要一步；只要对话不停、方向不变，半岛无核化的目标最终一定会得以实现。

王毅今早在“两会”记者会上回应韩联社记者有关朝鲜半岛问题的提问时也说，双方能在河内会晤克服障碍，再次聚首，面对面坦诚交换意见，这本身就是积极进展，就值得充分肯定。国际社会应当鼓励朝美双方保持耐心，沿着推进半岛无核化、建立半岛和平机制的正确方向继续前行。

王毅指出，半岛核问题延宕几十年，各种矛盾错综复杂，解决起来不可能一蹴而就，各方对此应有理性预期。不应从一开始就设置过高的门槛，也不应单方面提出不切实际的要求。解决问题的关键是各方都要跳出历史的局限，打破互不信任的魔咒。

他说，解决问题的途径是共同制定出实现半岛无核化和建立半岛和平机制的总体路线图，在此基础上，按照分阶段、同步走的思路，明确每个阶段相互联系、相互促进的具体措施。在各方同意的监督机制下，由易到难，循序推进。

至于中国的角色，王毅重申，中国在朝鲜半岛问题上始终坚持无核化目标，坚持对话协商解决问题，坚持维护半岛和平稳定。“我们已经为此努力了20多年，中国的作用不可替代。下一步，中方将同各方一道，朝着既定目标继续作出我们的贡献。”