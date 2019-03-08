调查：中国银行家对未来三年的经营状况更加乐观

罗兵咸永道和中国银行业协会昨天（7日）共同发表的调查显示，经过过去10年行业的转型发展后，中国银行家对未来三年的经营状况更加乐观。

据路透社报道，调查显示39.4%的银行家预期未来三年中国经济增速可达6.5%至7.0%，预期增速6.0%至6.5%的也有39.7%。

这份《中国银行家调查报告（2018）》还提到，认为未来三年中国经济增长率将低于6%的银行家比例为17.2%。报告指，这可以看出在中国经济处在从高速增长向高品质发展转型的时期，银行家对经济增速的预期并没有出现大起大落的现象，体现出预期从高速增长过渡到稳步增长的变化。

罗兵咸永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇说：“过往10年也是中国银行业转型发展的10年。同质化竞争带来的压力，迫使银行家思索差异化发展之路。而全面提升风险管控能力一直是这10年来中国银行业经营的核心和战略转型的重点。”

报告指出，回顾过去10年，中国经济已进入新常态，银行家对中国经济增长率区间的预测整体趋降。产业结构调整、社会融资的多元化和区域经济发展格局的变化始终是银行家关心的问题。近10年来“全面提升风险管控能力”一直是中国银行业的经营核心和战略重点。信贷投向也更加向城市基础设施业倾斜，而个人消费贷款则逐步成为银行个人金融业务发展重点。