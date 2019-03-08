无奈揭受伤后遗症 水肿困扰Selina 仍坚持不打肉毒杆菌

昨天（7日）出席阳光基金会脸部平权国道马拉松活动的台湾艺人Selina，谈到一直以来很重视脸部平权时说：“很多伤友会受到异样眼光，非常辛苦，希望大家多给他们温暖！”

据《自由时报》报道，Selina曾经因拍戏发生火吻意外，她谈到：“水肿是严重困扰，受伤过，代谢变慢，身体被破坏过，淋巴各方面受损严重，很明显，只要吃咸一点或没有睡好，一定全身肿。”

当她被问到是否会考虑打肉毒杆菌达到小脸效果时，她说：“绝对不会。”

Selina也认为爸爸也不会赞同她这麽做。

去年声音出问题，Selina坦言自己比较负能量，谈到如果有机会谈恋爱，希望另一半能带领她一起朝正能量方向走去，她说：“随时都有可能出现正负能量，有时正面，有时悲观，重要的是要平衡。”

Selina谈到，过年后开工感冒，到现在没有完全好，她说：“因为录影《以团之名》，全团感冒，咳嗽好不了，但我不敢乱吃药，会药物过敏，肿起来。”

另谈到前阵子和张轩睿录製《女儿们的恋爱》，两人放天灯她很紧张，是否和曾被火吻有关？Selina解释：“这辈子没放过天灯，第一次做，觉得人生应该疯狂一下，但我问老闆能不能放？拿不定主意，我满激动，大吼快崩溃，他（张轩睿）满冷静，不会一起慌。”

之前Selina曾说今年的新愿望，希望可以迈开脚步，好好谈恋爱，被问到桃花是否已开？她笑说：“哪有那麽快？但身旁朋友很关心我，看到新闻，会问我几月几日有没有空？可是我要忙到4月，目前处于无缘状态，是有一、两个朋友介绍约会、吃饭。”

Selina笑说：“但我目前满难约到！”

今晚，Selina将到高雄出席时尚精品开幕活动。