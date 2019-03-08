王毅：“一带一路”不是“债务陷阱”　而是惠民的“馅饼”

中国外长王毅表示，“一带一路”绝不是什么“债务陷阱”，而是惠民的“馅饼”；绝不是什么“地缘政治工具”，而是共同发展的机遇。

王毅今早在“两会”记者会上针对“一带一路”面临不少质疑的提问时回应说，“一带一路”倡议提出六年来，已经成为当今世界规模最大的合作平台，也是最受欢迎的公共产品。迄今，已经有123个国家和29个国际组织同中方签署了共建“一带一路”合作文件，明确投出了支持票和信任票。

他举例说，通过“一带一路”合作，东部非洲有了第一条高速公路，马尔代夫有了第一座跨海大桥，白俄罗斯第一次有了自己的轿车制造业，哈萨克斯坦第一次有了自己的出海通道，东南亚正在施工建设高速铁路，中欧班列成为亚欧大陆上距离最长的合作纽带。在肯尼亚被称为“世纪工程”的蒙内铁路建成通车，累计为当地创造了将近五万个工作岗位，拉动经济增长1.5个百分点。在乌兹别克斯坦，中国工人和当地人民一道，用了900天时间建成了19公里长的隧道，使偏远地区的人民仅用900秒就可以坐火车穿越崇山峻岭。

他说，这些事实说明，参与“一带一路”建设加快了各国的发展进程，改善了沿线的民生需求，也开辟了互利共赢的前景。

不过他也承认，任何新生事物的发展，都有一个成长的过程。“我们欢迎各方在积极参与的同时，随时提出建设性意见，真正把共商共建共享落到实处。我们相信，在大家共同努力之下，共建‘一带一路’，一定会使古老的丝绸之路在新时代焕发出勃勃生机。同时，为不同民族和不同国家携手构建人类命运共同体注入强劲的动力。”