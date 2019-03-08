王毅：南中国海和平稳定的钥匙应掌握在地区国家自己手中

中国外长王毅说，南中国海和平稳定的钥匙应该掌握在地区国家自己手中，“南中国海行为准则”应当由地区国家共同制定、共同遵守，并共同承担责任。

王毅今早在“两会”记者会上回应新加坡《联合早报》记者有关准则谈判进程是否有望加速的提问时说，近年来南中国海局势经过了一个由乱向好的过程。事实证明，直接当事国通过谈判解决具体争议、中国和亚细安（中国称东盟）国家共同维护地区稳定这一双轨思路是解决南中国海问题的正道。

他介绍，当前，“南中国海行为准则”的磋商进程不断加快，“路线图”已经非常明确。中国主动提出，三年之内，也就是在2021年之前达成准则的目标，展现了中国的诚意和担当。越来越多的亚细安国家开始支持和同意中国加快磋商的建议。

他指出，“准则”是《南中国海各方行为宣言》的升级版，将会更好适应这个地区的需求，更有效规范各方的行为，更有力维护南中国海的航行安全和自由，为中国和亚细安各国之间增进互信、管控分歧、促进合作、维护稳定发挥应有作用。

他承诺中国将同亚细安国家一道，保持定力、排除干扰，在协商一致基础上不断加快推进磋商进程，并会保持必要的透明度，适时地对外公布谈判进展情况。

他也说，南中国海局势事关地区稳定，“准则”磋商受到外界关注也是很正常的。中国欢迎善意的建议，但反对别有用心的炒作和干涉。

