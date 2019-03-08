中国公司合资成立海南马术文化小镇 称绝不搞房地产

中国三家公司共同签约，合资成立三亚南田马术文化小镇开发有限公司实施和运营项目，项目起步区概算投资额为30亿元（人民币，下同，约6亿新元），项目第一期建设期为72个月。合资企业海南农垦神泉集团的副总经理郑文坚透露，30亿元仅用于项目起步期的建设，整个项目将包括旅游、教育拓展、特色康复、休闲生态农业等多个产业，称绝对不会搞房地产。

据中国澎湃新闻今天（8日）报道，郑文坚介绍，该项目位于三亚市海棠区海垦神泉集团响水分公司，地处三亚、保亭、陵水交界处。也就是说，由海南农垦神泉集团提供土地，海南圣华旅游产业有限公司和深圳市跃华马术文化产业有限公司则负责建设和运营。整个项目总用地面积为2000亩，总投资预计达到100多亿元。其中起步项目为500亩，投资为30多亿元。

除了海南农垦神泉集团之外，参与合资的另外两家公司是海南圣华旅游产业有限公司和深圳市跃华马术文化产业有限公司。

根据海南农垦神泉集团对于该项目的规划，项目主要包含综合服务及度假区和马文化主题公园两大区域。综合服务及度假区以马文化为核心，集中为游客打造集景区服务、度假住宿、观光旅游、餐饮服务、会议宴会、文创产品售卖等功能集于一体的综合服务区域。马文化主题公园将建设马文化主题乐园及打造马文化康养度假产品，建设符合国际标准的赛马场地及附属配套，以赛马为核心，结合举办各种节庆活动丰富经营内涵。

在谈到未来海南在赛马方面的政策走向时，郑文坚坦言“很难预测”，他认为海南要发展赛马运动是毋庸置疑的，但至于是否在赛马方面会有其他的政策突破则“很难说”。