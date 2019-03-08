微信：发布违禁品售卖信息属违法行为

微信今天（8日）提醒用户，利用微信个人帐号发布违法违禁品售卖信息属于违法行为，并称微信安全团队将对违法违规行为进行坚决处理、严厉打击。

微信在“微信安全团队”公众号指出，为规范微信个人帐号的信息发布行为，保障微信用户的信息安全及合法权益，微信个人帐号以任何形式发布、展示、传播各类“违法违禁品”售卖信息的，一律依照国家相关法律法规的要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人帐号使用规范》的规定，视违规严重程度，采取阶梯式处罚机制：对违规内容，一经发现即删除内容，并屏蔽微信朋友圈；对违规帐号，将视情节对该微信帐号进行警告、限制或禁止使用部分或全部功能、帐号封停及永久封停处罚；对违规微信群，将视情节进行限制使用功能或封群处理；对违规链接将进行封禁处理，并公告处理结果。

微信称，从2019年1月至今已经通过用户举报数据，核实确认共计对2800多个发布“违法违禁品”售卖信息的微信帐号进行阶梯式处罚；对1200多个发布“违法违禁品”售卖信息的微信群进行阶梯式处理；对900多个发布“违法违禁品”售卖信息的链接进行封禁处理。

微信也在展示了违规信息以及被处理的微信帐号

微信安全中心最后发出提醒，称公民在互联网上售卖违法违禁品，根据情节严重程度，将受到《刑法》《治安管理处罚条例》等相关法律法规的处罚。用户通过个人帐号、群、朋友圈等产品功能发布违法违禁品售卖信息属违规行为；帮助朋友在朋友圈、微信群转发宣传推销违法违禁品的行为，一旦出现问题，售卖方、转发者均有可能需要承担行政处罚。

同时，也请广大用户珍惜自己的微信帐号使用权，在使用过程中不违反现行法律法规及平台使用规范。我们将按照相关法律法规及用户协议规则，对违规行为进行处理，并配合有权机关维护其他微信用户的合法权益。

用户如若发现此类违法违规行为，请第一时间通过客户端或小程序腾讯110进行投诉，携手共建安全、健康、绿色的生态平台环境。