美宗教自由大使呼吁中国结束宗教迫害

正在访问香港的美国前参议员、国际宗教自由大使山姆·布朗贝克（Sam Brownback），今天呼吁中国结束宗教迫害。

据路透社报道，布朗贝克今天上午在香港外国记者会就中国宗教自由发表专题演讲。他在措辞强烈的讲话中说，北京发起了信仰战争，它必须尊重人们对于宗教崇拜的基本和神圣的权利。

他说：“这是一场他们打不赢的战争。”

他也指出，中共必须聆听其人民争取宗教自由的诉求，并采取措施纠正其错误。

谈及近期备受关注的新疆“再教育营”问题时，布朗贝克认为这侵犯了人权，对维吾尔和其他穆斯林少数民族人士进行强制政治教育和洗脑，被关押者受到身心折磨、强制劳动等等。

布朗贝克说，特朗普政府对此十分关注，认为这种压迫是北京刻意控制并重新定义穆斯林少数民族的身份、文化和信仰之举。

不过，布朗贝克拒绝透露美国是否正在为此对中国制定新的政策或制裁，或对中共新疆自治区党委书记陈全国实施人权相关的制裁。

尽管如此，布朗贝克再次提出到访新疆参观“再教育营”的要求，并且希望能够自由地与当地民众沟通。

针对中国天主教徒的问题，布朗贝克说，中国与梵蒂冈去年签署涉及主教任命的历史性临时协议，赋予梵蒂冈任命中国主教的话语权，但至今仍然没有改善相关情况。

他说，自从协议去年宣布以来，中国政府对天主教社群的打压仍在继续，“我们在近期看不到情况将会改变的迹象”。

在演讲中，他并肯定香港是一个不同宗教人士可以和平共处的国际城市，是中国学习宗教自由的范例。

布朗贝克是自前天（6日）至13日分别出访香港与台湾。他此行将关注中国宗教自由，以及如何改善区域宗教自由氛围，并将会见当地宗教领袖、信仰团体成员、文化与宗教研究教师与学生，探讨面对中国反宗教自由的因应之道。他过后将转往台湾，参加2019年区域宗教自由论坛，针对印太区域宗教自由公民社会对话发表专题演讲。