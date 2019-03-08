柯文哲访美不前往国防部国务院 规格不如桃园市长

台北市长柯文哲下周访问美国，而市府今天（8日）说明的九天访美行程安排，并没有如早前的消息指会拜访美国国防部和国务院，规格显然不如桃园市长郑文灿。

据台湾《联合报》报道，市府指出，柯文哲预定美国时间16日晚上10时抵达纽约，隔日与学者黎安友进行早餐会，接着参观911国家纪念博物馆、南街海港，中午和台裔美籍政要餐叙，接着参观当代艺术博物馆，再与台湾留学生座谈，晚间和侨界聚餐。

柯文哲18日上午将拜访驻纽约办事处并简报北市永续发展，接着参访纽约市政机构；19日整天都在华盛顿，上午参访国会大厦、水岸码头，下午原本计划访问国务院、国防部，却更改为参访史密森学会、林肯纪念堂。

柯文哲将在20日拜访传统基金会并发表英文演说，接着就搭机前往亚特兰大，参加台北亚特兰大缔结姐妹城市40周年庆庆祝酒会，在亚特兰大的行程以经贸为主。他于21日出席波士顿产业论坛，发表在美的第二场英文演说，下午将参访麻州生技医药新创公司及与青年创业家及学生座谈，再返回纽约结束整趟美国行程，预计24日上午返抵台湾。

有关趟行程规格不如郑文灿，北市府发言人刘奕霆表示，今天公布的行程是暂定版本，很多地方还在确认，相关行程都是透过驻处安排，北市府尊重驻处的安排。