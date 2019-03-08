刘结一称和平统一后台湾人腰杆会更直 底气会更足

国台办主任刘结一指出，在和平统一以后，台湾同胞的生活方式、社会制度会得到充分的尊重，心情会更舒畅，日子会更安宁，生活会更殷实，天地会更广阔，腰杆会更直，底气会更足。

《人民日报海外版》今天（8日）刊登了刘结一的专访。刘结一说，一国两制是为了照顾台湾的现实情况，为了保障台湾同胞的利益福祉。在和平统一以后，在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾同胞的生活方式、社会制度会得到充分的尊重，私人财产、宗教信仰、合法权益会得到充分的保障。台湾同胞的心情会更舒畅，日子会更安宁，生活会更殷实，天地会更广阔，腰杆会更直，底气会更足。

刘结一认为，中共中央总书记习近平1月2日在《告台湾同胞书》发表40周年纪念大会上的重要讲话，是新时代做好对台工作的根本遵循和行动指南。两岸关系必将沿着这篇重要讲话指引的方向，坚定地向前迈进。

刘结一表示，尽管当前两岸关系形势依然严峻复杂，尽管前进的道路不会一帆风顺，但大道之行、民心所向，势不可当。我们始终牢牢把握两岸关系的主导权、主动权，两岸关系必将克难前行，朝着祖国统一的方向迈进。

刘结一表示，我们将继续坚持“和平统一、一国两制”方针。一国是历史定论，台湾是中国的一部分，两岸同属一个中国的事实从未改变，也不会改变，中国的主权和领土完整从未分割，也不容分割。两岸必须统一，也必然统一。

刘结一强调，我们将坚决地反对和遏制“台独”分裂。刘结一指出，“台独”分子在岛内是极少数，他们是两岸同胞的共同敌人。反对“台独”是两岸同胞的共同责任，是为了维护全体中国人民包括台湾同胞的共同利益。祖国统一的大势滚滚向前，任何人是阻挡不了的。