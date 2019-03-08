美驻华大使：华为起诉美国有点怪异

美国驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）谴责中国应对华为事项的策略，并称华为起诉美国有点怪异。

布兰斯塔德在接受彭博电视访问时指出，上述起诉案是全新事态，所以他不清楚当中的细节，并认为这看起来有点怪异。

布兰斯塔德称，这起诉讼听起来像是一种报复，与中国在孟晚舟被捕后拘捕两名加拿大人类似。他也在访问中提到为15年徒刑判决提出上诉后，被判处死刑的加拿大公民。中国当局否认这些案件有任何关联。

布兰斯塔德也说，加拿大或美国永远不会发生这样的事说，并认为这不是一个非常明智的策略。