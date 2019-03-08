日学者：日本要顾虑中国大陆 没准备好与台湾进行安全对话

有日本学者在谈到台湾总统蔡英文呼吁日本与台湾进行安保对话时认为，日本因顾虑中国大陆，目前没准备好这样的对话。

据台湾联合新闻网今天（8日）报道，日本政策研究大学院大学校长田中明彦在一个研讨会上回答记者提出有关日台安保对话建议的询问时，做出上述回应。

田中指出，台日目前若要进行高层级、官方对话，他认为不可能。至于骇客攻击、网络安全对话，重要的是实质内容，这无需高层官方对话，目前的实务层级对话就有效果。

记者会后再向田中提问，美国逐渐重视台美安保，去年通过载明鼓励高官互访的《台湾旅行法》，目前已有台湾县市长到访白宫，下周美国国际宗教自由无任所大使布朗贝克（Sam Brownback）将访台，为何日本政府至今无法为强化台日安保跨出第一步。

田中回答：”就个人观察，日本政府还没准备好跨出第一步。”

记者再问，大陆派遣航空母舰辽宁号编队在台湾周边航训、出动轰炸机等在台湾周边上空飞行，日本政府难道不认为与台安保对话是重要的事。

田中表示，很多日本人都担心这样的情况，但他个人观察日本政府，日方似乎还没有准备要与台湾进行官方、高层对话，最大的理由是一般常说的，日本政府经常顾虑与大陆的关系。

对于台日安保对话是否有必要性，田中指出，他在台湾也有很多友人，至今台日已进行很多对话，希望今后能多对话。对于大陆军事威胁增加，日本政府有何特别因应之道，田中表示，去年12月日本通过的防卫计划大纲就很清楚。