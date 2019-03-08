全国人大今年将制定房地产税法等

（早报讯）中国全国人大今后一年的主要任务，包括制定房地产税法、退役军人保障法等。

中共政治局常委、中国全国人大委员长栗战书今天下午发表他任内的第一份人大常委会工作报告。

栗战书在肯定人大过去一年的成绩之余，也承认工作中存在差距和不足，主要是立法工作的质量和效率需要进一步提升，监督工作机制和方式需要进一步健全完善，密切与人大代表、人民群众联系的制度机制需要进一步落细落实，人大理论研究和新闻舆论工作水平需要进一步提高，自身建设需要进一步加强。

在展望今后一年的工作时，栗战书表示将抓紧制定修改深化市场化改革、扩大高水平开放急需的法律。此外，人大也将加快推进民生、国家安全、知识产权保护、社会治理、生态文明建设等领域的立法，落实税收法定原则，完善国家机构有关法律制度。

同时，人大也将集中力量落实好中共中央确定的重大立法事项，包括审议民法典，制定刑法修正案（十一）、基本医疗卫生与健康促进法、房地产税法、出口管制法、社区矫正法、军民融合发展法、退役军人保障法、政务处分法，修改证券法、现役军官法、兵役法、人民武装警察法、全国人民代表大会组织法、全国人民代表大会议事规则，生物安全法、长江保护法等立法调研、起草，都要加紧工作，确保如期完成。