外商投资法草案 坚持内外资一致原则

（早报讯）外商投资法草案今天下午提交中国全国人大本次会议审议。草案内容坚持内外资一致原则，外商投资在准入后将享受国民待遇。

全国人大常委会副委员长王晨今天下午在做草案说明时表示，外商投资立法遵循和体现四个重要原则：突出积极扩大对外开放和促进外商投资的主基调；坚持外商投资基础性法律的定位；坚持中国特色和国际规则相衔接；坚持内外资一致。

王晨说，外商投资在准入后享受国民待遇，国家对内资和外资的监督管理，适用相同的法律制度和规则。继续按照市场化、法治化、国际化的改革方向，在行政审批改革、加强产权平等保护等方面完善相关法律制度，努力打造内外资公平竞争的市场环境，依靠改善投资环境吸引更多外商投资。

草案内容也包括，外商投资过程中技术合作的条件由投资各方遵循公平原则平等协商确定，行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制转让技术。

外商投资法草案预计将在本月15日人大会议的最后一天通过。届时，它将取代概括称为“外资三法”的外资企业法、中外合资经营企业法和中外合作经营企业法。

这是去年12月23日全国人大常委会初次审议以来，外商投资法草案在不到四个月内的第三次审议。

有分析认为，中国在中美贸易战的背景下迅速出台外商投资法，旨在回应强制技术转让等外国政府和企业的关切。