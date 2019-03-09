IMF获RQFII资格 中国欢迎更多境外资金投资A股

针对国际货币基金组织（IMF）获得RQFII资格一事，8日，中国证监会新闻发言人常德鹏接受记者采访时表示，欢迎国际金融组织、主权基金等更多境外长期资金投资中国资本市场。

据证券日报报道，数据显示，RQFII制度自2011年推出以来，截止到2018年底，从香港扩大到19个国家和地区，投资总额度为19400亿元人民币，共有233家境外机构获得RQFII资格，获批额度6467亿元人民币。

为了进一步扩大开放，证监会近日对RQFII制度进行了重大改革，今年1月31日，证监会发布了《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）》（简称《管理办法》），将QFII、RQFII两项制度合二为一，以QFII规则为基础，吸收合并RQFII规则的内容，并整合QFII制度两个专项规定，目的在于实施资本市场高水平对外开放，引进更多境外长期资金。

业内人士认为，中国经济进入高质量发展阶段，资本市场双向开放逐步扩大，对QFII和RQFII的整合有助于引进境外长期资金、优化投资者结构、引导价值投资、助推人民币国际化，同时，也有利于A股市场国际化战略。