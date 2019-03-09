桔子酒店回应“发侮辱女性文章”：标题欠妥 诚挚道歉

用女性躺在浴缸里的图片做妇女节营销文章的封面，并以《这届妇女不行，太浪了……》为标题，中国桔子水晶酒店昨天（8日）因引发的争议向广大女性正式道歉。

据新京报报道，昨天晚上，桔子水晶酒店官方微博“桔子酒店”就此事发表声明：“对于桔子水晶酒店微信公众号推文标题引起的网友不适一事，我们接受媒体和各位网友们的批评，并且诚挚道歉，尤其向广大女性在昨天这个美好的节日里感受的不快。桔子水晶一直努力倡导当代女性自立自强，传递对生活的正能量，如3月7日微信推送的正文内容本意是为了褒奖女性独立，鼓励女性勇敢追求自我，不要被条条框框所束缚。但推文的标题确实有欠妥当，我们接受大家的批评和纠正。我们将以此为戒，全面反思，提高对各类宣传文字的审核，为大家提供更积极更有正能量的内容，欢迎大家继续监督纠正。”

桔子水晶酒店在3月7日发布了一条标题为《这届妇女不行，太浪了……》的推送，封面图片为一名女性躺在浴缸里，露出两条长腿。据《中国消费者报》报道，3月7日晚收到一名女性消费者投诉，“消费者认为，无论文章的内容如何，仅从标题来看，这样的文字有侮辱女性的嫌疑，并且玩噱头式的语言，明显违背社会公序良俗。”

《中国消费者报》援引律师的观点称，“虽然很难贴上淫秽、色情的标签，但其拿女性开涮，已经引起相当一部分女性的不适感，违背了社会良好风尚，属于广告法绝对禁止的情形。”